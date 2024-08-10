PHNjcmlwdD4KICBhbmd1bGFyLm1vZHVsZSgncml2YWxzJykucnVuKGZ1bmN0
aW9uKGdvb2dsZUFuYWx5dGljc1NlcnZpY2UpIHsKICAgIGdvb2dsZUFuYWx5
dGljc1NlcnZpY2Uuc2V0R2FDbGllbnRJZCgnRy0xNDI1NFpGTFZKJyk7CiAg
fSk7Cjwvc2NyaXB0PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
DevilsDigest TV: Analysis of the Sun Devils coming out of Camp T
DevilsDigest.com Staff
DevilsDigest.com Staff
CAMP TONTOZONA - Our analysis of today’s Camp T scrimmage and the trends we saw in the preceding sessions this week. We also discuss standout players and ore in this feature
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL2NVUkI4UG05S0pNP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm
cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
Join your fellow Sun Devil fans on our premium message board, the Devils’ Huddle , run by the longest-tenured Sun Devil sports beat writer, to discuss this article and other ASU football, basketball, and recruiting topics. Not a member yet? Sign up today and get your daily fix of Sun Devil news!
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwNzIiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2FyaXpvbmFzdGF0ZS5yaXZh
bHMuY29tL25ld3MvZGV2aWxzZGlnZXN0LXR2LWFuYWx5c2lzLW9mLXRoZS1z
dW4tZGV2aWxzLWNvbWluZy1vdXQtb2YtY2FtcC10IiwKICAgIGNzX2ZwaWQ6
ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGl0OiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBkbTog
JypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwZHQ6ICcqbnVsbCcKICB9KTsKICAoZnVuY3Rp
b24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNj
cmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJz
Y3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRo
ZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2
ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWlt
Zy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0
QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4K
ICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20v
cD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZhcml6b25hc3Rh
dGUucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZkZXZpbHNkaWdlc3QtdHYtYW5hbHlz
aXMtb2YtdGhlLXN1bi1kZXZpbHMtY29taW5nLW91dC1vZi1jYW1wLXQmYzU9
MjAyMjczMzA3MiZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3Jp
cHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=