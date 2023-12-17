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December 17 Recruiting Snapshot

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.
ASU head coack Kenny Dillingahm has plenty to be happy about concerning additions made to date (AP Photo)
ASU head coack Kenny Dillingahm has plenty to be happy about concerning additions made to date (AP Photo)

With signing day fast approaching and the recruiting dead period beginning tomorrow, the Sun Devils are putting the finishing touches on their roster additions for this calendar year. Here's our analysis of the recruiting accomplishments and needs at each position.


Examining the scholarship numbers at each position

December 17 Roster Snapshot: Offense

December 17 Roster Snapshot: Defense


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